دراسة بريطانية تكشف: الجوع المستمر يدل على الإصابة بمرض ما.. اعرف التفاصيل

كتب - محمود جلال

الشعور بالجوع بشكل مستمر قد يدل على وجود انخفاض فى مستويات السكر في الدم، والعديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالشهية والسعرات الحرارية، ونستعرض خلال السطور التالى، لماذا يشعر بعض الأشخاص بالجوع المستمر وفقا لما نشر فى موقع onlymyhealth.

أجرى باحثون من كلية كينجز لندن، دراسة هدفها تحديد السبب وراء صعوبة فقدان الوزن على الرغم من اتباع الأنظمة الغذائية التي يتم التحكم فيها بالسعرات الحرارية، حيث تم التوصل إلى أن الكثير من الناس يواجهون صعوبة فى فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، ويمكن أن تؤدي بضع مئات من السعرات الحرارية الزائدة كل يوم إلى زيادة عدة أرطال من الوزن على مدار عام، وتبين أن مستويات السكر بالدم العامل الرئيسى وراء ذلك لأن انخفاضه بشكل ملحوظ يزيد من رغبتك بالطعام والجوع.



زيادة الشهية

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة سارة بيري، إحدى مؤلفى الدراسة من كلية كينجز لندن: "منذ فترة طويلة يشتبه في أن مستويات السكر في الدم تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الجوع، لكن نتائج الدراسات السابقة لم تكن حاسمة، لقد أظهرنا الآن أن انخفاضات السكر هي مؤشر أفضل للجوع وتناول السعرات الحرارية اللاحق من الاستجابة الأولية لذروة السكر في الدم بعد الأكل، مما يغير طريقة تفكيرنا في العلاقة بين مستويات السكر في الدم والطعام الذي نتناوله".