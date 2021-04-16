اليوم السابع
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دراسة بريطانية تكشف: الجوع المستمر يدل على الإصابة بمرض ما.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:00 ص
دراسة بريطانية تكشف: الجوع المستمر يدل على الإصابة بمرض ما.. اعرف التفاصيل الشعور بالجوع
كتب - محمود جلال

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الشعور بالجوع بشكل مستمر قد يدل على وجود انخفاض فى مستويات السكر في الدم، والعديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالشهية والسعرات الحرارية، ونستعرض خلال السطور التالى، لماذا يشعر بعض الأشخاص بالجوع المستمر وفقا لما نشر فى موقع onlymyhealth.

هل تعلم لماذا تشعر بالجوع طوال الوقت
 
 
أجرى باحثون من كلية كينجز لندن، دراسة هدفها تحديد السبب وراء صعوبة فقدان الوزن على الرغم من اتباع الأنظمة الغذائية التي يتم التحكم فيها بالسعرات الحرارية، حيث تم التوصل إلى أن الكثير من الناس يواجهون صعوبة فى فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، ويمكن أن تؤدي بضع مئات من السعرات الحرارية الزائدة كل يوم إلى زيادة عدة أرطال من الوزن على مدار عام، وتبين أن مستويات السكر بالدم العامل الرئيسى وراء ذلك لأن انخفاضه بشكل ملحوظ يزيد من رغبتك بالطعام والجوع.
 
زيادة الشهية
زيادة الشهية
 
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة سارة بيري، إحدى مؤلفى الدراسة من كلية كينجز لندن: "منذ فترة طويلة يشتبه في أن مستويات السكر في الدم تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الجوع، لكن نتائج الدراسات السابقة لم تكن حاسمة، لقد أظهرنا الآن أن انخفاضات السكر هي مؤشر أفضل للجوع وتناول السعرات الحرارية اللاحق من الاستجابة الأولية لذروة السكر في الدم بعد الأكل، مما يغير طريقة تفكيرنا في العلاقة بين مستويات السكر في الدم والطعام الذي نتناوله".
 

كيف تتوقف عن الشعور بالجوع؟

 
فحص مستويات السكر في الدم بانتظام يمكن أن يمنع تناول الطعام بشراهة، حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من انخفاض السكر إلى استهلاك سعرات حرارية، إذا كنت تشعر بالجوع كثيرًا، يجب عليك مراقبة مستويات السكر في الدم لمنع زيادة الوزن بسبب الأكل غير الضرورى.
 
مستويات السكر في الدم
مستويات السكر في الدم

 


شعور الجوع

انقاص الوزن

مستويات السكر في الدم

سعرات حرارية

الصحة

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