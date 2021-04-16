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خارجية السودان لسكاى نيوز: النهج الإثيوبى عقيم.. وأطلعنا مجلس الأمن على التطورات

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:42 م
خارجية السودان لسكاى نيوز: النهج الإثيوبى عقيم.. وأطلعنا مجلس الأمن على التطورات مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية السودانية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة، والذى يعمل على تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعى، موضحة أن السودان ظل طيلة المفاوضات داعمًا لبناء السد الذى فيه الكثير من الفوائد للسودان ومصر وإثيوبيا إذا تم بالتوافق. 
 
وأوضحت خلال لقائها عبر سكايب، لفضائية "سكاى نيوز عربية"، أن إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة. 
 
وذكرت أنه صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي، مشيرة إلى أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة.

وأشارت إلى أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء للحوار المباشر، مردفة: "أطلعنا رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة".

وأكدت أن أكثر من 20 مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية، مستطردة: "نجدد الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة".

الخارجيه السودانيه

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