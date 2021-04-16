اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تأثيرات الكافيين السلبية على المراهقين.. متى يجب التوقف عن تناول مشروباته؟

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:00 م
تأثيرات الكافيين السلبية على المراهقين.. متى يجب التوقف عن تناول مشروباته؟ للكافيين تأثير سلبي على المراهقين
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهلك حوالي 70٪ من الناس مشروبات الكافيين، والمراهقون على وجه الخصوص هم أكثر ميلا للكافيين فهم مستهلكون له على نطاق واسع، وهنا نتعرف على تأثيرات الكافيين على الصحة وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف يؤثر الكافيين على جسمك؟

يمكن أن يؤثر الكافيين على الصحة العقلية والجسدية للمراهق ويجعله مدمنًا على منتج الكافيين.

يؤثر الكافيين على جسمك
يؤثر الكافيين على جسمك

أما المشاكل الصحية التى تحدث بسبب تناول كميات كبيرة من الكافيين فهي التالى:

- الأرق

- العصبية

- احمرار الوجه

- اضطرابات الجهاز الهضمي

- أرتعاش العضلات

- عدم انتظام دقات القلب

- الانفعالات الحركية غير المنضبطة

الآثار الجانبية للكافيين على صحة المراهقين:

النوم:

 يؤثر على دورة النوم ويؤخر نمو الدماغ، يحدث هذا عندما يستهلك الفرد حوالي 3-4 أكواب من القهوة يوميًا، كما أنه يؤثر على تفضيل المشروبات في وقت لاحق من العمر، نظرًا لأن المراهق معتاد بالفعل على تناول الكافيين.

العظام:

قد يتسبب الكافيين أيضًا في نقص الكالسيوم، استهلاك كمية زائدة من الكافيين مع مرور الوقت يمكن أن يجعل عظامك ضعيفة.

الآثار الجانبية للكافيين
الآثار الجانبية للكافيين

القلب:

 يمكن أن يؤثر الكافيين على قلبك، يمكن أن يسبب بعض مشاكل القلب، المكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين قد تسبب أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يؤثر الكافيين على المراهقين؟

يصيبهم بالأعراض التالية:

- صداع الراس

- الإعياء

- النعاس

- صعوبة التركيز

- صعوبة إنجاز المهام

- التهيج

- القلق

- تأثيرات في الأداء المعرفي

 


الكافيين

اضرار الكافيين

تاثير الكافيين على جسمك

الآثار الجانبية للكافيين على صحة المراهقين

الكافيين على المراهقين

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: القهوة منزوعة الكافيين أكثر أمانا للخلايا العصبية فى الدماغ

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:00 م

ديلى ميل: تناول الحوامل لمشروبات الكافيين يعرضهم لولادة أجنة صغيرة

الجمعة، 26 مارس 2021 01:00 م

6 طرق طبيعية لعلاج متلازمة تململ الساقين.. منها تجنب الكافيين

الخميس، 18 مارس 2021 04:00 ص

أضرار المقليات والكافيين على العين.. ارتفاع الضغط واعتلال الشبكية

الإثنين، 15 مارس 2021 01:00 ص

نصائح لتقليل التعب أثناء الحمل.. النوم جيدًا وتناول كمية كافية من البروتين

الأحد، 28 فبراير 2021 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة