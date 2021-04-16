تأثيرات الكافيين السلبية على المراهقين.. متى يجب التوقف عن تناول مشروباته؟

كتب - محمود جلال

يستهلك حوالي 70٪ من الناس مشروبات الكافيين، والمراهقون على وجه الخصوص هم أكثر ميلا للكافيين فهم مستهلكون له على نطاق واسع، وهنا نتعرف على تأثيرات الكافيين على الصحة وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف يؤثر الكافيين على جسمك؟

يمكن أن يؤثر الكافيين على الصحة العقلية والجسدية للمراهق ويجعله مدمنًا على منتج الكافيين.



يؤثر الكافيين على جسمك

أما المشاكل الصحية التى تحدث بسبب تناول كميات كبيرة من الكافيين فهي التالى:

- الأرق

- العصبية

- احمرار الوجه

- اضطرابات الجهاز الهضمي

- أرتعاش العضلات

- عدم انتظام دقات القلب

- الانفعالات الحركية غير المنضبطة

الآثار الجانبية للكافيين على صحة المراهقين:

النوم:

يؤثر على دورة النوم ويؤخر نمو الدماغ، يحدث هذا عندما يستهلك الفرد حوالي 3-4 أكواب من القهوة يوميًا، كما أنه يؤثر على تفضيل المشروبات في وقت لاحق من العمر، نظرًا لأن المراهق معتاد بالفعل على تناول الكافيين.

العظام:



الآثار الجانبية للكافيين

قد يتسبب الكافيين أيضًا في نقص الكالسيوم، استهلاك كمية زائدة من الكافيين مع مرور الوقت يمكن أن يجعل عظامك ضعيفة.

القلب:

يمكن أن يؤثر الكافيين على قلبك، يمكن أن يسبب بعض مشاكل القلب، المكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين قد تسبب أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يؤثر الكافيين على المراهقين؟

يصيبهم بالأعراض التالية:

- صداع الراس

- الإعياء

- النعاس

- صعوبة التركيز

- صعوبة إنجاز المهام

- التهيج

- القلق

- تأثيرات في الأداء المعرفي