اليوم السابع
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بايدن: نحتل المركز الـ13 عالميا فى البنية التحتية ولدينا القوة لتغيير الترتيب

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:20 ص
بايدن: نحتل المركز الـ13 عالميا فى البنية التحتية ولدينا القوة لتغيير الترتيب جو بايدن
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تحتل المركز الـ 13 عالميا فى مجال البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة تغيير هذا بما يتناسب مع القدرات الأمريكية، موضحًا أن خطة الوظائف الأمريكية ستعمل على تحديث الطرق واصلاح الجسور والاستثمار فى مجال النقل مما يجعل البنية التحتية أكثر مرونة فى الولايات المتحدة.

 

وغرد الرئيس جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "في الوقت الحالي، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 13 في العالم في البنية التحتية - لكن لدينا القوة لتغيير ذلك، ستعمل خطة الوظائف الأمريكية على تحديث طرقنا، وإصلاح جسورنا، والاستثمار في النقل العام، وجعل بنيتنا التحتية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ".

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وكان البيت الأبيض قد أكد على أهمية خطة الوظائف الأمريكية التى وضعتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنى الولايات المتحدة، وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة الوظائف ستوفر الاجواء لأفضل العقول الأمريكية لتحقيق مزيد من الابتكار وتوفير الكثير من الوظائف الجديدة.

 

وقال الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر"، عن خطة الوظائف قائلا: " ستضمن خطة الوظائف الأمريكية التى وضعها الرئيس بايدن أن أفضل العقول فى أمريكا تعمل على خلق ابتكارات المستقبل - مع توفير مئات الآلاف من الوظائف الجيدة ".

 

كما أكد البيت الأبيض على أن خطة الوظائف الأمريكية ستستثمر مبالغ طائلة لتوسيع الوصول إلى الرعاية المنزلية لمواطنى الولايات المتحدة، وغرد البيت الأبيض على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "ستستثمر خطة الوظائف الأمريكية 400 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى رعاية منزلية أو مجتمعية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة".


جو بايدن

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خطة الانقاذ الامريكية

رئيس امريكا

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