انخفاض معدل تسرّب الهواء في المحطة الفضائية الدولية الروسية

كتب وكالات

أعلن رائد الفضاء الروسي، إيفان فاجنر، أن تسرب الهواء فى وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية انخفض إلى الثلث منذ بدء ترميم الشقوق التى اكتشفت هناك.

وفى مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال فاجنر: "لقد وجدنا أنا وأناتولى إيفانيشين أحد الشقوق هناك، بينما اكتشف سيرغى ريجيكوف وسيرغى كود-سفيرتشكوف الشق الثاني، ويعملون حاليا على معالجته، الخبراء فى الأرض فعلوا كل ما يلزم لمعالجة هذا الأمر، وعلى حد علمى لا تزال توجد شقوق صغيرة جدا، ولا يزال يوجد تسرب للهواء بمعدلات صغيرة، لكن معدلات التسرب أصبحت أقل ثلاث مرات مما كانت عليه".

وأضاف "تسرب الهواء قبل أن نبدأ أعمال معالجة الشقوق لم يكن له تأثير كبير كون معدات دعم الحياة على المحطة كانت تعوض النقص الحاصل".

وكان رائدا الفضاء الروسيان، سيرجى ريجيكوف وسيرغى كود-سفيرتشكوف، قد أجريا مؤخرا أعمال صيانة وترميم لهيكل وحدة "زفيزدا" فى المحطة الفضائية الدولية، وأثناء الأعمال اكتشفا أحد الصدوع فى الهيكل وبعض الأماكن التى من الممكن أنها تتسبب بتسرب الهواء هناك، ونفذا هذه المهمة بالتنسيق مع مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روغوزين، ومختصين من ناسا، وتحت إشراف المجموعة المسؤولة عن القسم الروسى فى المحطة ومهندسين من مؤسسة "إينيرغيا" الروسية.

أما رائدا الفضاء الروسيان، إيفان فاجنر وناتولى إيفانيشين، اللذان عالجا هذه المشكلة أيضا العام الماضى فقد عادا إلى الأرض فى 22 أكتوبر الفائت.