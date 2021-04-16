اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 05:00 م
خالد صلاح
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"الهيئة الإنجيلية" و"التضامن" توزع مواد غذائية ومطهرات لمواجهة تداعيات كورونا

الجمعة، 16 أبريل 2021 04:34 م
"الهيئة الإنجيلية" و"التضامن" توزع مواد غذائية ومطهرات لمواجهة تداعيات كورونا حملة الهيئة القبطية والتضامن لتوزيع المطهرات

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شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة،  ومجلس مدينة أبو المطامير والجمعية الخيرية بمنشأة علوبه، في توزيع عدد 300 شنطة مواد غذائية وعدد 300 شنطة مطهرات ووقاية خاصة بمواجهة فيروس كورونا، على عدد (300) أسرة من الأسر الأَوْلى بالرعاية بقرية منشأة علوبه وتوابعها، تحت إشراف معالي نائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع، وسيادة اللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.
 
وشارك في توزيع المواد الغذائية والمطهرات من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ريمون رفعت، قائم بأعمال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومسئول مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ورفعت ثابت، مختص مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ونائب رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، شعبان بصيص، ومنير هيبه رئيس الوحدة المحلية بزاوية صقر، أ.محمد غريب، مسئول مبادرة حياة كريمة بالتضامن الاجتماعي بأبو المطامير، و مسئولي الجمعية الخيرية بمنشاة علوبه، أ. أحمد إبراهيم الحلوجي المدير التنفيذي للجمعية، و الدكتور محمود محمد عبداللاه عضو مجلس إدارة بالجمعية، أنور عبد الحليم القطيفي رئيس مجلس الإدارة الأسبق.
 
 كما تم عمل حملات للتوعية عن طريق السيارات التي تجولت بالقرى لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

الهيئة القبطية

كورونا

التضامن

البحيرة

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