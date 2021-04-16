النمسا: التعاون الإقليمي بين الدول الناطقة بالألمانية أثبت نجاحه في أزمة كورونا

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أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم على أهمية العلاقات الجيدة التى تربط بلاده مع كل من ألمانيا وليختنشتاين ولوكسمبورج وسويسرا.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة أن ذلك جاء في إطار اجتماع دولي لوزراء خارجية الدول الخمس فى مدينة لوجانو السويسرية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الخماسي ركز على زيادة تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الناطقة بالألمانية ، مشيرا الى أن جائحة كورونا كانت موضوعًا رئيسيا فى المحادثات ، لافتا إلى أن هناك دورسا إيجابية تم الاستفادة بها من الأزمة.

ونوه البيان إلى قول شالينبرج أن أزمة الجائحة أظهرت التضامن الأوروبي كما أكدت على قيمة الجوار الجيد والتعاون الإقليمي ، مشيرا إلى أنه ثبت أن التعاون المستقر والموثوق والودي الذي تم بناؤه على مر السنين أمر ضروري في أوقات الأزمات.

ولفت البيان الى أن الهدف حاليا هو استعادة أعلى درجة ممكنة من الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن ، موضحا أن التطعيمات وكذلك "جواز سفر الاتحاد الأوروبي الأخضر" سيساهم في ذلك.