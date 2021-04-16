القوى العاملة: استخراج 215 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة بالأقصر

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 203 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 4 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1211 شاباً، منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 215 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم رخصتين لذوى القدرات .

وأوضح الوزير فى بيان صادر عن الوزارة، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، و 6 منح مواليد بـ 12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 140 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 68 ألفاً و 616 جنيها .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، مشيراً إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 175 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً ، كما تم عقد ندوتين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل بشأن عمل المرأة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 244 منشأة ، وإعادة التفتيش على 294 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 420 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم إنتهاء التدريب من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة ، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، كما انه جاري تجهيز 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني الثابتة على مهن : اللحام ، والسياحة والفنادق ، واللغات ، والسمكره والدوكو، والطاقة الشمسية ، وصيانة المحمول والدش .

كما تلقت المديرية 21 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوي منها ودياً ، وإحالة 13 شكوي منها إلى القضاء، و14 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 306 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.