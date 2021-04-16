القبض على تشكيل عصابى يتاجر فى "البودرة" بعد مقتل "مدمن" بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الشرطة فى ضبط تشكيل عصابى للإتجار فى مخدر الهيروين بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات بوصول جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، إثر إصابته بعيار نارى.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة مديرية أمن الجيزة إلى أن المجنى عليه متعاطى لمخدر الهيروين، ويتردد على أحد أوكار ترويج وبيع ذلك المخدر "بطريق الكريمات الصحراوى"، وأثناء توجهه ومرافقيه كلٍ من (ميكانيكى- سائق، مقيمان بمنطقة حلوان بالقاهرة) لشراء مخدر الهيروين من مروجيه، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين العناصر الإجرامية القائمة على بيع مخدر الهيروين وقام مروجى الهيروين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أصابت إحداها المجنى عليه، وتوفـى عقب وصوله للمستشفى، وبتكثيف الجهود تم تحديد المتهمين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، ويتخذون من منطقة عرب الحصار البحرية بطريق الكريمات الصحراوى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ومتواجدين بأحد المنازل بقرية نجوع العرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمنزل المشار إليه وضبطهم.. وبحوزتهم "بندقيه آلية - 2 بندقية FN - كمية من الطلقات والخزائن - 15 إسطوانة خام من مخدر الهيروين وزنت 3,450 كيلو جرام– مبلغ مالى- 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية- 6هواتف محمول".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالإتجار فـى الإتجار بمخدر الهيروين، وأضافوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأن الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم والدراجتين الناريتين لسهولة تنقلهم وهروبهم بالمناطق الصحراوية.