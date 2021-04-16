اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 10:15 م
خالد صلاح
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الصحة ‏المغربية: 4 ملايين و583 ألفًا تلقوا اللقاح المضاد كورونا

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:03 م
الصحة ‏المغربية: 4 ملايين و583 ألفًا تلقوا اللقاح المضاد كورونا لقاح كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا اللقاح المضاد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و583 ألفًا و664 شخصًا حتى اليوم الجمعة، منهم 29 ألفًا و664 شخصًا تلقوا اللقاح خلال آخر 24 ساعة.

 
وأفادت الصحة المغربية، في بيان، بأنه من بين هذا العدد الإجمالي 4 ملايين و180 ألفًا و15 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة.


يُذكَّر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس؛ منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المُصنَّع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.


وتسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن آلية كوفاكس -التي أسستها الأمم المتحدة لضمان الوصول العادل للقاح لدول العالم النامية- الخميس الماضي.


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