وأعرب كولهانيك - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الجمعة/ - عن رغبته في عقد مسار السياسة الخارجية والتأكيد على الحاجة إلى وجود سياسة خارجية منسقة.



وسيخلف كولهانيك - الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الداخلية - بتريتشيك الذي تنحى عن منصبه بعد أن خسر محاولة ليُصبح رئيسًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، العضو الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم، حيث أعاد الحزب انتخاب الرئيس، يان هاماتشيك، لفترة أخرى.



كما جاء قرار تعيين كولهانيك - مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطى للمنصب - بعد وقت قصير من اجتماع رئيس البلاد معه.