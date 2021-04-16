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أعلنت السفارة البريطانية لدى موسكو أن وزارة الخارجية الروسية استعدت السفير البريطاني اليوم الجمعة، وأوضحت السفارة البريطانية، في صريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الاستدعاء لحضور اجتماع فى الخارجية الروسية مخطط مسبقًا وهو تعامل اعتيادي في العمل الدبلوماسي.

يُذكر أن استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية يأتي بعد يوم واحد من استدعاء السفير الروسي في لندن إلى الخارجية البريطانية، حيث وجهت له تهمة تتعلق بــ"سلوك موسكو العدائي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة "لا مفر منه"، وإن الوزارة استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان.

وقالت في تصريحات متلفزة: "الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالماً متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأمريكية... لا مفر من الرد على العقوبات".