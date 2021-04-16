يُذكر أن استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية يأتي بعد يوم واحد من استدعاء السفير الروسي في لندن إلى الخارجية البريطانية، حيث وجهت له تهمة تتعلق بــ"سلوك موسكو العدائي".