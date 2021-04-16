البنك الأهلي يرفع حصته بـ"CIB" لـ8%.. و"النعيم" يخفض حصته بـ"المصري الخليجي"

هاني الحوتي

كشفت تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين لعدد من البنوك المدرجة بالبورصة المصرية ، تنفيذًا للمادة رقم 30، على رأسها زيادة البنك الأهلي المصري حصته بالبنك التجاري الدولي من 118.002 مليون سهم تعادل 7.98% إلى 118.287 مليون سهم تعادل 8%، واستقرت حصة فيرفاكس المالية القابضة وInvesco Oppenheimer Developing Markets Fund عند 6.51%، 5.56%، على التوالي.

كما رفع المساهم شريف عدلي كيرلس بولس حصته بالبنك المصري لتنمية الصادرات من 19.3 مليوون سهم تعادل 7.09% إلى 23.3 مليون سهم تعادل 8.55%، واستقرت حصص المساهمين بنك الاستثمار القومي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، عند 40.75%، 23.13%، 11.57%، على التوالي.

فيما خفضت شركة النعيم القابضة للاستثمارات من 41.018 مليون سهم تعادل 9.70% بالبنك المصري الخليجي إلى 40.408 مليون سهم تعادل 9.56%، واستقرت حصص شركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومجموعة بو خمسين القابضة وبراري الكويت التجارية عند 11.01%، 9.06%، 9.94%، 5.64%، على التوالي.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، رفع المساهم وليد زكي حصته بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من 78.6 مليون سهم تعادل 7.46% إلى 103.6 مليون سهم تعادل 9.83%، واستقرت حصص شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، طه إبراهيم التلباني، هشام على شكري حافظ، EGYCAP INVESTMENTS LTD، 14.38%، 10.03%، 7.22%، 5.85%، على التوالي.

كما رفع المساهم مصطفى إسماعيل عارف رزق حصته بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية من 6.935 مليون سهم تعادل 10.087% إلى 7.527 مليون سهم تعادل 10.95%، فيما استقرت نسب باقي المساهمين عادل عبد الفتاح عند 51.16%، وتراجعت حصة ابنته مايا من 1.367 مليون سهم تعادل 1.989% إلى 1.313 مليون سهم تعادل 1.91%، كما استقرت حصص نبيل عبد الفتاح، محمد عبد الفتاح، أسامة عبد الفتاح، سهام عبد الفتاح، عند 1.2%، 0.10%، 0.10%، 2%، على التوالي، واستقرت حصة شركة إثراء كابيتال عند 22.6%.