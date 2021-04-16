البابا تواضروس ناعيًا مكرم محمد أحمد: أستاذ لأجيال تعلموا على يديه حب الوطن

كتب أسامة عبد الحميد

نعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، والذي وافته المنية أمس الخميس.

وجاء بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كالتالى: "تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة صحفية ووطنية حافلة، جعلته يحسب أحد رموز الصحافة المصرية، وأستاذًا لأجيال من الصحفيين الذين تعلموا على يديه أصول المهنة وحب الوطن والإخلاص له ، كما كان من الكُتَّاب المهتمين بوطنية الكنيسة المصرية ودورها الفعال في حفظ الوطن عبر تاريخه المجيد ، نصلي أن يرحم الله الفقيد، طالبين أن يمنح أسرته وكل محبيه صبرًا وعزاءًا".

كان الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، توفى أمس الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً ، وذلك بعد تعرضه منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.