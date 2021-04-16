"الأوقاف": افتتحنا مساجد كثيرة منذ سبتمبر الماضى.. وخطة تطوير تشمل كل المحافظات

كتب محمد شرقاوى

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه من شهر سبتمبر 2020 وحتى الآن جرى افتتاح أعداد كبيرة من المساجد، مضيفا أن وزير الأوقاف فتح العديد من المساجد بعد تطويرها أو تشيدها، ونسعى إلى إعمار بيوت الله.



وتابع الشيخ جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "تبنى اليوم المساجد على الطراز الإسلامى أفضل ما يكون، ويوجد بالمساجد تهوية جيدة، وهناك إعادة فتح مساجد كبيرة لأعداد كبيرة جدا، بالإضافة إلى أن هناك جهودا ذاتية من المواطنين لتطوير المساجد"، مضيفا أن هناك خطة تطوير فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



وأضاف، أنه جرى تعليق الصلاة ببعض أماكن الصلاة المخصصة للسيدات فى المساجد بسبب اصطحاب السيدات أبنائها ونحن فى جائحة كورونا لا يمكن السيطرة على الأطفال ولكن الواعضات تعهدن بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترد لينا أى مخالفة، وهما على قدر المسئولية، وبعد رمضان سيكون هناك قرار عن الاستمرار أو عدمه.



وأوضح، أن نصف ساعة لصلاة التراويح جيدة وكافية وهتكون ثقافة الشعب المصرى حتى بعد جائحة كورونا فى صلاة التراويح، وجرى تسجيل حالة واحدة بمسجد بالشرقية، وقرر إغلاق المسجد وسيجرى فتحه يوم الثلاثاء المقبل بعد تعقيمه واتخاذ الإجراءات الاحترازية.