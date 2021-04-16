اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوقاف": افتتحنا مساجد كثيرة منذ سبتمبر الماضى.. وخطة تطوير تشمل كل المحافظات

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:53 م
"الأوقاف": افتتحنا مساجد كثيرة منذ سبتمبر الماضى.. وخطة تطوير تشمل كل المحافظات جابر طايع
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه من شهر سبتمبر 2020 وحتى الآن جرى افتتاح أعداد كبيرة من المساجد، مضيفا أن وزير الأوقاف فتح العديد من المساجد بعد تطويرها أو تشيدها، ونسعى إلى إعمار بيوت الله.

وتابع الشيخ جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "تبنى اليوم المساجد على الطراز الإسلامى أفضل ما يكون، ويوجد بالمساجد تهوية جيدة، وهناك إعادة فتح مساجد كبيرة لأعداد كبيرة جدا، بالإضافة إلى أن هناك جهودا ذاتية من المواطنين لتطوير المساجد"، مضيفا أن هناك خطة تطوير فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه جرى تعليق الصلاة ببعض أماكن الصلاة المخصصة للسيدات فى المساجد بسبب اصطحاب السيدات أبنائها ونحن فى جائحة كورونا لا يمكن السيطرة على الأطفال ولكن الواعضات تعهدن بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترد لينا أى مخالفة، وهما على قدر المسئولية، وبعد رمضان سيكون هناك قرار عن الاستمرار أو عدمه.

وأوضح، أن نصف ساعة لصلاة التراويح جيدة وكافية وهتكون ثقافة الشعب المصرى حتى بعد جائحة كورونا فى صلاة التراويح، وجرى تسجيل حالة واحدة بمسجد بالشرقية، وقرر إغلاق المسجد وسيجرى فتحه يوم الثلاثاء المقبل بعد تعقيمه واتخاذ الإجراءات الاحترازية. 


جابر طايع

المساجد

جيدة التهوية

رانيا هاشم

برنامج ناشيت

اعمار المساجد

الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف كفر الشيخ: لا مخالفات بالمساجد فى خامس ليالى صلاة التراويح

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:38 م

وزير الأوقاف: الإسلام قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:55 م

الدولة تعمر بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 37 مسجدا بالمحافظات.. محافظ الدقهلية يفتتح المسجد الكبير بـ12 مليون جنيه.. ومسجدى البحر والمدينة المنورة بدمياط و"نسائم الرحمن" بالغردقة.. وإجراءات احترازية فى الصلاة.. صور

الجمعة، 16 أبريل 2021 04:10 م

خطر الإخوان بأوروبا.. دراسة تكشف تحركات لندن لوقف أنشطة الجماعة الإرهابية

الجمعة، 16 أبريل 2021 04:00 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الغنيمى بالشرقية.. جمعة: افتتاح 114 مسجدا بالمحافظة.. الأفضل توزيع الوجبات على المستحقين فى منازلهم بدلا من طاولة الشارع.. والوزارة تدفع بـ 800 إمام للحصول على الدكتوراه على نفقتها

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:30 م

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح مسجد المرسى بـ 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:04 م

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: القرآن الكريم معجزة متجددة إلى يوم القيامة

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:03 م

الأوقاف تقرر إعادة فتح مسجد الطاروطى للصلاة الثلاثاء المقبل

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة