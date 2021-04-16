وتناول المجلس - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - فضل السور الطوال من خلال الأحاديث والآثار الواردة في فضلها، ودلالة كونها أعطيت مكان التوراة، وأسرار معاني هذه السور، ومناسبات هذه السور وقوة إحكامها، بالإضافة إلى أسرار معانى السور فى مشابهة التوراة فى الأحكام.



وأوضح وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة - خلال الجلسة - أن وزارة الأوقاف ارتأت هذا العام أن تختار هذا الموضوع لأهميته ولتبين للناس فضل هذه السور، مشيرا إلى أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، وسوره بشهادة من سمعه موزونة وعذبة ولها دلالات ومعاني كبيرة.



من جهته.. أشار أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية الدكتور جهاد النصيرات، إلى أن المجالس العلمية الهاشمية تحظى بالرعاية والاهتمام الهاشمي، وتتميز وزارة الأوقاف في تنظيمها سنويا، بالعناية بالقرآن الكريم، وخلال شهر رمضان المبارك.