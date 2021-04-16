ابتعد عن الأطعمة المملحة على مائدة الإفطار واستبدلها بهذه الأكلات

كتبت فاطمة خليل

تناول الأطعمة التى تحتوى على كميات من الصوديوم أو الملح بكثرة يكون له تأثيرات ضارة على الجسم، وعلى مائدة الإفطار فى رمضان يفرط البعض فى تناول هذه الأطعمة المملحة، ما يكون له تأثيرات سيئة على الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار الإفراط فى الأطعمة المملحة على مائدة الإفطار فى رمضان وأكلات أخرى يمكن أن نستبدلها بها.

وذكر موقع "Health line" أن الملح يتكون من نحو 40% صوديوم و 60% كلوريد، والصوديوم معدن أساسي للوظيفة المثلى للعضلات والأعصاب، جنبًا إلى جنب مع الكلوريد، حيث يساعد أيضًا جسمك فى الحفاظ على توازن الماء والمعادن، لكن تناول الكثير من الملح يمكن أن يكون له آثار جانبية.

أضرار الافراط في تناول الملح على الفطار

تناول كمية من الملح مرة واحدة ، سواء في وجبة واحدة أو على مدار يوم، يمكن أن يكون له بعض العواقب قصيرة المدى، وهى..

احتباس الماء

قد تلاحظ أنك تشعر بالانتفاخ أكثر من المعتاد، يحدث هذا لأن كليتيك ترغبان في الحفاظ على نسبة معينة من الصوديوم والماء في جسمك، وقد يؤدي احتباس الماء المتزايد هذا إلى التورم، خاصة في اليدين والقدمين، ويمكن أن يتسبب في زيادة وزنك أكثر من المعتاد.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تتسبب الوجبة الغنية بالملح أيضًا في زيادة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية والشرايين، ما قد يؤدى إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

العطش الشديد

يمكن أن يؤدي تناول وجبة مالحة أيضًا إلى جفاف الفم أو الشعور بالعطش الشديد، ويعد تشجيعك على الشرب طريقة أخرى يحاول جسمك من خلالها تصحيح نسبة الصوديوم إلى الماء.

ويمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة في تناول السوائل إلى التبول أكثر من المعتاد، من ناحية أخرى قد يؤدى عدم تناول السوائل بعد تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع مستويات الصوديوم فى الجسم فوق المستوى الآمن، ما يؤدى إلى حالة تعرف باسم فرط صوديوم الدم.

تشمل أعراض فرط صوديوم الدم الأرق وصعوبات في التنفس والنوم وانخفاض التبول.

استبدل الأطعمة المملحة بهذه الأطعمة

لتقليل الصوديوم في طعامك من الأفضل تقليل الأطعمة المصنعة والمعبأة وأطعمة المطاعم والبيتزا والوجبات المجمدة لأنها تحتوي على الكثير من الصوديوم.

واستبدل الأطعمة المملحة بتناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم، لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.

ومن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم البطاطس والبطاطا والسبانخ والفاصوليا البيضاء والموز والرمان والبرتقال والأفوكادو وسمك السلمون والزبادى.