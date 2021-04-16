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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة ببنها

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:33 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة ببنها انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة أجرة ركاب اتجاه القاهرة، ما أسفر عنه إصابة 8 ركاب، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، ورفع وتجنيب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، بعد كوبرى الزقازيق، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة.

 

وعلى الفور انتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية لموقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 8 ركاب نتيجة انقلاب السيارة اتجاه القاهرة، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وتم رفع وتجنيب السيارة بواسطة معدات المرور ومجلس مدينة بنها.


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

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