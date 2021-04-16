اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:48 ص
إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا مشاجرة _ صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، بطلقات نارية في  مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات في أبوتشت جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، يفيد إصابة 4 أشخاص بينهم ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات في أبوتشت.

وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن إصابة ربة منزل، و 3 أخرين في مشاجرة بسبب خلافات بين عائلتين بقرية الحسينيات في ابوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 

 


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