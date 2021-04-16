"أوقاف دمياط" تفتتح مسجدى البحر والمدينة المنورة بكفر سعد.. صور

دمياط فريق المحافظات

افتتحت اليوم الجمعة، مديرية أوقاف دمياط مسجد البحر بكفر سليمان التابع لإدارة أوقاف كفر سعد ومسجد المدينة المنورة بشاطىء النخيل رأس البر التابع لإدارة أوقاف دمياط، وقد أنابت محافظ دمياط اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة لحضور الافتتاح.

وأدى فضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "رمضان شهر القرآن، دعوة للتأمل فى عظمة كتاب الله عز وجل"، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والشيخ هانى عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد.

كما تم افتتاح مسجد المدينة المنورة بشاطىء النخيل رأس البر، وأدى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ جمال عطيه محمود مدير إدارة أوقاف دمياط بحضور حازم حواس رئيس مجلس مركز ومدينة دمياط نائبا عن محافظ دمياط وتمت الصلاة مع بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 61 مسجدا.



افتتاح مسجدى البحر والمدينة المنورة