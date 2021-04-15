وزير الرى يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة مع سفير الإمارات بالقاهرة

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، السفير حمد بن سعيد سلطان الشامسى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بمجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى العلاقات التاريخية القوية التى تربط الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على رغبة مصر فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية مستقبلاً.

ومن جانبه، أكد السفير الشامسى أن مصر تُعد بمثابة العمق الاستراتيجى لدولة الإمارات، مع التأكيد على استمرار الدعم الإماراتى لمصر على كافة المستويات.