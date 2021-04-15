وزيرة التعاون الدولى تهنئ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمرور 30 عامًا على تأسيسه

كتب محمد أسعد

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمرور 30 عامًا على تأسيسه، وذلك فى تغريدة لها على موقع تويتر.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بناءة ومؤثرة، حيث تعتبر مصر عضو مؤسس بالبنك، وجاءت لثلاثة أعوام كأكبر دولة عمليات بالبنك. أضافت «المشاط»، نتطلع لتوسيع نطاق الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية .

يشار إلى أن مصر كانت الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التى تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالى 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا فى المنطقة.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته فى مصر خلال عام 2012 استثمر، أكثر من 7 مليارات يورو فى 125 مشروعًا فى مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.