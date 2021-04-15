اليوم السابع
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واشنطن بوست: رؤساء أمريكا وعدوا بفوز فى أفغانستان دون وضع رؤية للانتصار

الخميس، 15 أبريل 2021 11:00 ص
واشنطن بوست: رؤساء أمريكا وعدوا بفوز فى أفغانستان دون وضع رؤية للانتصار الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة تعهدوا بتحقيق الفوز الحاسم فى أفغانستان، دون أن يضعوا رؤية لهذا الانتصار، حتى جاء الرئيس جو بايدن، وأعلن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد أربعة أيام على غزو أمريكا لأفغانستان، ظهر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش فى الغرفة الشرقية للبيت الأبيض فى مؤتمر صحفى لمخاطبة الأمريكيين الذين كانوا يعيشون فى خوف وغضب بسبب هجمات سبتمبر، وعلى الرغم من أن أغلب الأمريكيين أيدوا قرار بوش، بالذهاب إلى الحرب، كانت هناك شكوك واسعة حول الكيفية التى سيتكشف بها الصراع، وإلى مدى يمكن أن يستمر.

 وسعى بوش وقتئذ إلى طمأنة الأمريكيين بأن المسئولين تعلموا الدروس الصعبة من الماضى، وأنهم عازمين على عدم التورط فى حرب غير محددة فى أرض بعيدة. وعن الفترة المتوقعة للحرب، لم يقدم بوش إجابات محددة، لكنه وعد بالانتصار، وقال إن هذه المعركة على وجه التحديد ستدوم حتى تقدم القاعدة للعدالة، قد يحدث هذا غدا، وربما بعد شهر من الآن، أو بعد عام أو عامين، لكننا سننتصر.

لكن من البداية، لم تحدد الحكومة الأمريكية أبدا شروط الانتصار.  ومع إعلان الرئيس جو بايدن أمس، الأربعاء، الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، فإن السؤال الذى ليس له إجابة يتعلق بالنتيجة التى تصورها ثلاثة رؤساء أمريكين عندما تعهدوا مرارا بالفوز بهذه الحرب.


افغانستان

الانسحاب الامريكى من افغانستان

جورج بوش

الحرب الامريكية فى افغانستان

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