نائب محافظ القاهرة: توجيه رؤساء الأحياء بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف الحملات بالشوارع خلال شهر رمضان، وضرورة متابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامات على المخالفين خلال هذه الفترة وتكثيف المتابعة والمرور الميداني للتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين.



وفى سياق متصل شددت نائب المحافظ على متابعة سيولة الحركة المرورية بالتنسيق مع شرطة المرافق ومنع وجود تكدس مروري في ساعات الذروة إلى جانب تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع اى مخلفات والتواجد الميدانى الدائم للتأكد من حالة الانضباط بالشارع والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.



وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.



كما وجهت نائب المحافظ بضرورة متابعة الالتزام بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها بعاليه اعتباراً من 17 إبريل 2021

وتكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا،، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيدالمُشار إليها كلٍ من محال البقالة و السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.