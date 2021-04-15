اليوم السابع
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ماكرون يتعهد بانتهاء ترميم "نوتردام" 2024.. ويؤكد: لن أنسى مشهد احتراقها

الخميس، 15 أبريل 2021 06:00 م
ماكرون يتعهد بانتهاء ترميم "نوتردام" 2024.. ويؤكد: لن أنسى مشهد احتراقها ماكرون ونوتردام دو باريس
كتب أحمد علوى

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وعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، باستكمال تجديد كاتدرائية نوتردام دوم باريس، التى أتلفتها ودمرتها النيران، على أن تنتهى أعمال الترميم في عام 2024 المقبل.
 
وقال ماكرون: "سنصمد وسنعيد بناء الكاتدرائية فى موعدنا المحدد، ما يهمني حقا هو أنه يمكن احترام تخطيط العمل، وأتقدم بالاحترام للمهندسين المعماريين والحرفيين، والجميع الآن على يقين من أننا سنصل إلى هناك في عام 2024".
 
وخلال مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية، قال ماكرون: "عانينا تقريبا من اختفاء شيء ينتمي إلى ثقافتنا، لتاريخنا الأدبي، المعماري والديني والعلماني، لخيال فرنسا."
 
وتابع: "لن أنسى مشهد النيران المروعة، فكاتدرائية نوتردام دوباريس هى ليست فقط لأهل العاصمة وإنما كل الفرنسيين، ولا يمكن تعويضها، كان من الممكن أن تختفي وهو أمر لا يمكن تصوره. هذه اللحظة أثرت فينا جميعًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام قطع من خشب البلوط عمرها مائة عام، لإعادة بناء هيكل الكاتدرائية.

فرنسا

ماكرون

نوتردام

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