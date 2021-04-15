اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 05:11 م
خالد صلاح
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لجنة الانتخابات الفلسطينية تطلع الأمم المتحدة على استعدادات الانتخابات

الخميس، 15 أبريل 2021 03:34 م
لجنة الانتخابات الفلسطينية تطلع الأمم المتحدة على استعدادات الانتخابات فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP" في فلسطين ايفون هالي، على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى انتهاء مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية فقد أشار رئيس اللجنة خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية خصوصا في مدينة القدس، مجددا دعوة الأمم المتحدة للعب دور في منع تدخل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العملية الانتخابية، والعمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.


فلسطين

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