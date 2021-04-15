لجنة الانتخابات الفلسطينية تطلع الأمم المتحدة على استعدادات الانتخابات

أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP" في فلسطين ايفون هالي، على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى انتهاء مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية فقد أشار رئيس اللجنة خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية خصوصا في مدينة القدس، مجددا دعوة الأمم المتحدة للعب دور في منع تدخل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العملية الانتخابية، والعمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.
لجنة الانتخابات الفلسطينية تطلع الأمم المتحدة على استعدادات الانتخاباتالخميس، 15 أبريل 2021 03:34 م
فلسطين - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP" في فلسطين ايفون هالي، على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى انتهاء مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
لجنة الانتخابات الفلسطينية: إعلان القوائم الانتخابية الثلاثاء المقبلالسبت، 03 أبريل 2021 11:00 ص
لجنة الانتخابات الفلسطينية تتسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابيةالأربعاء، 31 مارس 2021 03:08 م
الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للانتخابات الفلسطينية من خلال إيفاد مراقبينالثلاثاء، 30 مارس 2021 10:00 م
لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن آلية قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعيةالخميس، 18 مارس 2021 11:20 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة