كنت ضابطا.. شاهد عملية محاصرة "الكفراوى" داخل منزله المهجور فى المرج (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

فى الحلقة الثالثة لبرنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يستعرض اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل إحدى العمليات الأمنية التي أشرف على تنفيذها، خلال عمله في قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، بمحاصرة أحد العناصر الإجرامية الخطرة، داخل منزل يختبأ به بمنطقة المرج في القاهرة، وإطلاق المتهم الرصاص بكثافة تجاه القوة الأمنية.

أوضح بركة أن المتهم الشهير بـ"كفراوي" كان يثبت سلاح ناري بكل نافذة بالمنزل، ويتبادل إطلاق الرصاص منها، لإيهام القوة الأمنية أنه ليس بمفرده، حتى أصيب بطلق ناري وفارق الحياة، بعد تبادل القوة الأمنية إطلاق الرصاص معه، وانتهت معه أسطورة إجرامية كان يكونها المتهم بجرائمه.