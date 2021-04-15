قبل فوات الآوان.. تعرف على طرق الوقاية من حرائق السيارات بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تندلع حرائق السيارات نتيجة للتوصيلات الكهربائية التى تحدث فيها ماس كهربى بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الأسلاك وحدوث اشتعال، ما يؤثر على كافة المواد القابلة للاشتعال كما تحدث الحرائق بسبب تآكل الطبقة العازلة التى تغطى فيحدث ماس كهربى، كما أن سوء التوصيلات الكهربائية نتيجة لعدم اتباع الأصول الفنية فى حالة تركيب إضافات جديدة فى السيارة.

لوقاية من حرائق السيارات بسبب الكهرباء يجب اتباع التالى:

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة كما يجب التأكد من عدم ملامسه طرفى البطارية لمعدن السيارة.

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

وتندلع حرائق السيارات أثناء القيادة أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التى تنتج عن سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، والاستخدام الخاطئ للسيارة؛ فهناك عدة خطوات لتجنب حرائق السيارات يجب اتباعها كافة السائقين وهى التي قمنا بالإشارة اليها للحد من تكرار حرائقها التي تمثل خطر كبيرا على حياة المواطنين اثناء القيادة على الطرق السريعة بالتزامن مع اقتراب الدخول في فصل الصيف الذى يمثل فيها ارتفاع الحرارة عائقا أمام السائقين في اندلاع النيران في المركبات باستمرار.