اليوم السابع
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غلق جراجات لاستخدامها مخازن وإيقاف بناء مخالف بالبساتين.. صور

الخميس، 15 أبريل 2021 12:44 م
غلق جراجات لاستخدامها مخازن وإيقاف بناء مخالف بالبساتين.. صور غلق مخابز مخالفة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى البساتين،جنوب القاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع محلات مخالفة وجراجات تم تحويلها لمخازن.
 
كما تم التحفظ على كميات من بودرة بلاستيك بجراج محول لمخزن بعمارة رقم 51 عمارات ، وكميات من قطع غيار موتسكلات بمنطقة تقسيم الأموال العامة وتم تسليم المخالفين لقسم شرطة البساتين لعرضهم على النيابة المختصة وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأسفرت حملات حى البساتين عن ضبط وايقاف أعمال بناء مخالفة وتعديلات داخلية بالدور الأرضي بعمارة رقم 6/1 الشطر السابع المعادي الجديدة وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات حيث قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حملة لرفع وإزالة الاشغالات من عمارات الحي الإيطالي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.
 
ونفذ الحى حملة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة وتجريد ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الجزائر بجوار سور مركز شباب المعادي الجديدة، وشارع الجزائر بجوار المعبد اليهودى، وشارع شرق السكة الحديد ، و شارع الشركة الكويتية المعادي الجديدة.
 
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القاهرة

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