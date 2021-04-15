ضبط شخص تجاوز فى حق ضابط أثناء فض مشاجرة بالعمرانية

كتب محمود عبد الراضي

أفاد مصدر أنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى والذى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة التعدى على ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 إبريل الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بوجود شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية – بالعمرانية- بقيام أشخاص بالتعدى على المركز محل عمله.. على الفور إنتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين (موظف أمن بالمركز الطبى– 4 أشخاص) وبسؤال الطرف الأول قرر بتضرره من الطرف الثانى ، لقيامهم بمحاولة إخلاء المتواجدين بالمركز الطبى محل البلاغ بدعوى أن إثنين منهم شركاء بذات المركز، وبسؤال الطرف الثانى أقروا بحضورهم للمركز الطبى لمقابلة شريكهم " مدير المركز وذلك لحصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية كالإتفاق المسبق بينهم.. وأثناء إصحطاب الطرفين لديوان القسم لإستكمال الإجراءات القانونية إعترض إثنين من الطرف الثانى ورفضا الإمتثال لذلك، وقام أحدهما بتصوير القوات على هاتفه المحمول والتعدى عليهم بالسب، ولدى قيام أحد الضابط بالتحفظ على الهاتف لمنعه من التصوير قام المشار إليه بالتجاوز الأخلاقى تجاهه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على جهات التحقيق.