صور وفيديو.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

كتب زكى القاضى

- البحث يناقش الإستراتيجية المقترحة للحفاظ علي إستقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان " الإستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصرى فى ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة " والذى نفذته كلية الدفاع الوطنى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2020 /2021 ، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء ، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيراً إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على إستقراره وتماسكه.

شارك فى إعداد البحث نخبة من مستشارى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والباحثين فى العلوم السياسية والإجتماعية ، وإنتهى البحث الذي تم تناوله خلال ثلاث جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصرى وتماسكه حتى عام 2050.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، مؤكداً على حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تقديم رؤى لمواجهة التحديات المختلفة التى تؤثر على المجتمع مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم جهود الدولة للحفاظ على إستقرار وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصرى فى مصر الحديثة .





حضر البحث عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء الإستراتيجيين والإعلاميين.

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (1)



وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (2)



وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (3)



وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (4)



وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (5)