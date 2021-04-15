اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد إغماء مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية خلال مؤتمر صحفى عن كورونا

الخميس، 15 أبريل 2021 09:20 م
شاهد إغماء مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية خلال مؤتمر صحفى عن كورونا إغماء مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فيديو سقوط مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية "نتيجة لاند إريكسن" على الأرض في حالة إغماء أثناء مؤتمر صحفى حول كورونا، على الهواء. 
 
 
وكانت مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية تقف في مؤتمر صحفى بجوار مدير الوكالة الدنماركية للصحة أثناء إلقائه كلمته، وفقدت توازنها فجأة ووقعت على الأرض في حالة إغماء.
 
يذكر أن الحياة تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا فى الدنمارك، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، ومن أبرز مظاهر تخفيف إجراءات الحظر فى البلاد، فتح أبواب مدينة ألعاب تيفولى كوبنهاجن من جديد.
 
وتحاول الدول حاليا عودة الحياة إلى طبيعتها بعض الشىء، حيث أصبحت هناك وسيلة للترفيه على الناس، فى ظل استمرار فترة الإغلاق، التزم فيها البعض بالجلوس فى المنزل.
 
وفتحت الدنمارك باب الأمل لحضور الجماهير المباريات الأربع التى تستضيفها بلادها فى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة التى ستنطلق فى 11 يونيو العام الجارى وحتى 11 من يوليو المقبل، فى المسابقة التى ستقام فى 12 مدينة أوروبية مختلفة.

النمارك

اغماء

سقوط على الارض

مديره الوكاله الدنماركية

اخبار

نتيجة لاند إريكسن

مؤتمر صحفى

الوكالة الدنماركية للأدوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعلان على خسارة فريقه.. كلب يتابع مباراة بين روسيا والدنمارك.. فيديو

الجمعة، 02 أبريل 2021 09:00 م

مصر مع السويد والدنمارك والبحرين فى كرة اليد بأولمبياد طوكيو

الخميس، 01 أبريل 2021 11:04 ص

تخفيف قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها ..الدنمارك تعيد فتح الملاهى.. ألبوم صور

الأحد، 28 مارس 2021 11:20 ص

وفاة المخرج يسري غرابة بفيروس كورونا ..ومجلس "الإعلاميين" ينعيه

الخميس، 15 أبريل 2021 08:36 م

"الصحة": مصنعان لإنتاج لقاح كورونا وبدء عملية التصنيع فى القريب العاجل

الخميس، 15 أبريل 2021 08:04 م

رئيسة المفوضية الأوروبية بعد تلقيها لقاح كورونا: التطعيم يساعد فى السيطرة على الوباء

الخميس، 15 أبريل 2021 07:59 م

استطلاع: الحيوانات الأليفة ساعدت الأطفال على تقليل التوتر خلال جائحة كورونا

الخميس، 15 أبريل 2021 06:00 م

الصحة تكشف الأطعمة الأفضل للأطفال بالتزامن مع جائحة كورونا

الخميس، 15 أبريل 2021 03:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة