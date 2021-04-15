اليوم السابع
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سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج

الخميس، 15 أبريل 2021 11:13 ص
سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله، بزعم تسفيره لإحدى الدول، وتوفير فرصة عمل له بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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