اليوم السابع
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روسيا: تأجيل واشنطن سحب قواتها من أفغانستان ينذر بتصعيد محتمل

الخميس، 15 أبريل 2021 02:00 ص
روسيا: تأجيل واشنطن سحب قواتها من أفغانستان ينذر بتصعيد محتمل زاخاروفا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن خطط الولايات المتحدة بتأجيل انسحاب قواتها من أفغانستان، ينذر بتصعيد محتمل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح أوردته وكالة سبوتنيك الروسية،"تعد النية الأمريكية المعلنة لسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم، انتهاكا واضحا لاتفاقية الولايات المتحدة مع طالبان، والتي تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول أول مايو المقبل.

وأشارت إلى أن التصعيد المحتمل للنزاع المسلح في أفغانستان في المستقبل القريب هو مصدر قلق، وهو بدوره محفوف بتقويض الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان.

 

 


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