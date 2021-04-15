رمضان فى قلب الحضارة.. سهرة رمضانية مبهرة على طريق الكباش بالأقصر (فيديو)

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لأمسية رمضانية نظمتها مكتبة مصر العامة بالكرنك، على مسرح مواجه لطريق الكباش الفرعونى.

وقال محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، إنه فى ضوء الاحتفالات بشهر رمضان المبارك، وتوفير دعم للمواطنين والعائلات المختلفة، تقرر تنظيم أمسيات رمضانية مبهجة وأناشيد دينية على طريق الكباش الفرعونى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم خلال الاحتفالات التى تقام كل خميس خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بالكرنك، أنه تم خلال أولى الأمسيات تقديم عروض فنية وموسيقية وأناشيد دينية مميزة للجمهور، بجانب أغانٍ مميزة من التراث القديم لبهجة المواطنين وأطفالهم الترويح عنهم خلال ليالى شهر رمضان المبارك.