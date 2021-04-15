حبس سيدة قتلت جدتها لسرقتها بمساعدة مسجلين خطر فى السويس

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس سيدة واثنين من المسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سيدة 79 عاما داخل منزلها بغرض السرقة، وكشفت التحقيقات فى واقعة مقتل سيدة داخل منزلها بمحافظة السويس أن من قام بقتلها حفيدتها وأثنين من المسجلين خطر، قاموا بارتكاب الجريمة بغرض سرقة أموال ومصوغات السيدة.

كانت النيابة العامة، قررت تشريح جثة الضحية لمعرفة سبب الوفاة، بعد معاينة النيابة لمكان الحادث، عقب ورود بلاغ مقتل السيدة.

وأكدت التحقيقات، أن الجناة هم حفيدة المجنى عليها، واستعانت بمسجلين خطر، وتبين أن المتهمة الأولى متزوجة عرفيا من أحد المسجلين ، وأنه والمتهم الثالث مسجلان سرقة ومخدرات، كما تبين أن المتهمة دخلت على دولاب الضحية بمسكنها بالطابق الثانى لتسرق الذهب ومبلغ مالى فيما تركت المتهمين الآخرين يعتديان على الجدة والجد الذى يعانى من ضعف البصر.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بهدف السرقة لسيدة 79 عام بمنطقة حى مكة فى حى فيصل بالمحافظة، ونجح ضباط المباحث فى كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وكشفت اعترافات المتهمين، أن المتهمة الأولى بالقضية قامت بالاتفاق مع المتهم الثانى زوجها عرفيا، على القيام بسرقة جدة المتهمة التى تقيم مع زوجها 87 عام داخل منطقة حى مكة السكنية، وأن المتهمة الأولى كانت تعلم وجود أموال ومصوغات داخل منزل جدتها.

واستعان المتهم الثانى بصديق له مسجل خطر، فدخلوا الى المنزل وقاموا بقتل السيدة وسرقة مبالغ مالية ومصوغات من داخل منزلها.

كما اعترف المتهم الثانى بالقضية، ان حفيدة الضحية تعرف عليها منذ فترة وتزوجها عرفيا، وهى من أكدت له وجود أموال ومصوغات لدى جدتها، وأنها اتفقت معه على القيام بالسرقة بالاستعانة بصديقه المتهم الثالث بالقضية.