جناية وحكاية..7 سنوات على مقتل الفنان يوسف العسال والفاعل مجهول وزوجته تكشف أسرارا جديدة

كتب كريم صبحى

يقدم "اليوم السابع" حلقات جناية وحكاية فى شهر رمضان، نحكى فيها عن أهم القضايا وجرائم القتل التى وقعت فى الماضى، وأثارت وقتها الجدل وهزت الرأى العام.





في الحلقة الثانية نتناول قصة مقتل الفنان يوسف العسال من داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة، حيث مازال لغز الحادث لم يتم الكشف عنه حتى الآن رغم مرور 7 سنوات على مقتل خواجة السينما المصرية على يد 4 مجهولين.. 7 سنوات والقضية مازالت حبيسة الأدراج وقيدت ضد مجهول .

زوجة الفنان يوسف العسال مع الفنانة نهال عنبر فى العزاء

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع، قالت زوجة الفنان يوسف العسال، إنه بالرغم من مرور 7 سنوات على الحادث لكنى أتذكره كل يوم قائلة "عارفة ملامح الشخص اللى قيدنى " ،مشيرة إلى أنها أدلت بأوصافه إلى رجال المباحث وقتها، مؤكدة أنها وقت وقوع الحادث كانت في الحمام ،وسمعت صوت ضجيج وأثناء خروجها شاهدت زوجها الفنان يوسف العسال ملقى على الأرض ومقيد اليدين والفم وعندما حاولت الاستغاثة قام أحد المتهمين بضربها وتقييدها وبحثوا في الشقة عن أى شئ لسرقته ثم فروا هاربين.

4 سنوات مرت على جريمة مقتل الفنان يوسف العسال داخل شقته في شارع بغداد بمصر الجديدة، ولا تزال القضية حبيسة الأدراج، وممهورة بختم "ضد مجهول"، لفشل الأجهزة الأمنية في الوصول لمرتكبي الواقعة، الذين لا يزالون أحرارا طلقاء حتى الآن.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 19 نوفمبر عام 2014 .، أثناء تواجد الفنان يوسف العسال وزوجته في شقتهما بشارع بغداد في مصر الجديدة، دق جرس الباب وذهب العسال لفتح باب الشقة وإذ بـ4 أشخاص يدعون أنهم محصلين كهرباء، وذهب الفنان لغرفة النوم لإحضار قيمة الفاتورة، وإذ به يجدهم داخل الغرفة يطلبون منه الصمت، وفي محاولة منه للهرب داخل الشقة قام أحدهم بضربه على وجهه، وقام الثاني بمواصلة ضربه وتقييده، وإذا بزوجته تخرج من الحمام وتشاهد زوجها والمتهمين، وحاولت الذهاب إلى شرفة الشقة للاستغاثة بالجيران، فقام أحدهم بمنعها وتقييدها.

سرق الرابع 200 جنيه، بعدما فتش الشقة ولم يجد سواها بها، وسرقوا 3 هواتف محمولة، وتمكنوا من الهرب، وعلى الفور تمكنت الزوجة من فتح باب الشقة والاستغاثة بالجيران.

وعاينت القوات الشقة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرح بالدفن، وقام فريق البحث بالتحفظ علي كاميرات المراقبة، وسؤال كل المتواجدين في محيط المنطقة في محاولة للإدلاء بأيه أوصاف تقود فريق البحث لكشف لغز مقتل الفنان العسال ولكن دون جدوى، وظلت تلك القضية قيد البحث والتحقيق وفي النهاية قيدت بخاتم "ضد مجهول."..