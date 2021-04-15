"تموين المنيا": توريد 702 طن من القمح إلى الصوامع

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، فى تصريحات صحفية، إنه تم توريد 702 طن و794 كيلو من محصول القمح، في أول أيام توريد المحصول.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات امام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.