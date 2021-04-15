اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 12:50 م
خالد صلاح
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تموين البحيرة تحرر 72 محضرا لإنتاج خبز مخالف وتهريب الدقيق المدعم

الخميس، 15 أبريل 2021 12:24 م
تموين البحيرة تحرر 72 محضرا لإنتاج خبز مخالف وتهريب الدقيق المدعم مخبز - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

أسفرت تلك الحملات، عن ضبط 72 مخبزا بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن، والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وكذلك لتهريب حصص من الدقيق المدعم، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

  


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