تعليم المنوفية تقرر مد فترة تسجيلات الترشح للترقى حتى نهاية مايو 2021

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت مد فترة تسجيلات الترشح للترقي خلال الفترة من 15 أبريل الجاري حتى نهاية مايو المقبل 2021 على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وناشد مدير المديرية المعلمين المستحقين للترقية والمنطبق عليهم شروط الترقي سرعة الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وتسجيل بياناتهم قبل انتهاء فترة التسجيل.

كانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت إجراءات فتح باب التسجيل لترشيحات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي لوظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم.

وفى سياق متصل أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم أن لجنة الإدارة لامتحان دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات إعداد مهني بوزارة التربية والتعليم تعلن عن حاجتها لضم أعضاء للعمل بلجنة الإدارة من الذين يعملون بوظيفة كبير معلمين ومعلم خبير من دواوين المديريات والإدارات التابعة لها للعمل كعضو بلجنة إدارة دبلوم المهني شريطة ألا يكون من المتقدمين للعمل بوظيفة رئيس لجنة أو مراقب أول لجنة سير امتحان شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي وألا يكون لديه مانع من الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة وتتوافر فيه الكفاءة والسمعة الحسنة على أن يقوم المترشح بمليء النموذج الموجود بالتعليم الفني الصناعي بديوان الإدارة التابع لها .

وأضاف مدير المديرية أن تعليمات المديرية أرسلت للإدارات التعليمية العشر بعمل كشوف بأسماء المرشحين وإرفاق استمارات واحد سري لهم وإرسالها إلى إدارة التعليم الفني الصناعي بديوان المديرية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه حتى يتم إرسال كشوف المرشحين للوزارة لتحديد موعد المقابلة الشخصية لهم.