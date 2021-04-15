اليوم السابع
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تجارة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع المقبل

الخميس، 15 أبريل 2021 06:00 ص
تجارة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع المقبل جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية تواصل العمل على إنهاء اعمال الرصد والتصحيح لامتحانات الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول، مؤكدا الانتهاء من اغلب المواد الدراسية لكل الفرق الدراسية بالكلية وتم عقد لجان الممتحنين وجارى استكمال باقى الإجراءات تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ " اليوم السابع " أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع المقبل على أن يتم إعلانها على موقع الكلية حتى يتسنى للطلاب الدخول والحصول على النتيجة .


وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن هناك مراجعة دقيقة للنتائج حتى يتم منح كل طالب حقه فى الدرجات، خاصة وأن الكلية تضم أكثر من 57 الف طالب، لافتا إلى أنه عقب إعلان النتائج سيتم فتح باب الالتماس أيضا أمام الطلاب ليتقدم من يتظلم فى أى مادة ويتم مراجعة درجاته مرة أخرى.


التعليم العالى

جامعة القاهرة

تجارة القاهرة

جمال شحاتة

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