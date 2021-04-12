تجارة القاهرة تنظم ملتقى بعنوان الثقافة والإعلام فى مواجهة الإعلام المعادى

ويأتي تنظيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور الفنان سامح الصريطى وبالتعاون مع الشعبة العامة للإذاعيين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب، ويناقش الملتقى أيضا دور الإعلام فى مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة ويعقبه أيضا تقديم فترة غنائية من الأغانى الوطنية.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكد أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال تنظيم المنتدى بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية، إضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم اختيار مدرج العيوطى لتنظيم الملتقى وذلك لاتساع المدرج وإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الطلاب للمشاركة.

وذكر الدكتور جمال شحاتة، أن الندوة تهدف إلى رفع وعى الطلاب بالكلية ببعض المخططات التي تستهدف الدولة المصرية واستعراض إنجازات الدولة على كافة المستويات والأصعدة.