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بايدن: لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل فى الانتخابات دون عقاب

الخميس، 15 أبريل 2021 11:50 م
بايدن: لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل فى الانتخابات دون عقاب بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل في الانتخابات دون عقاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف بايدن: "أبلغت بوتين بأن الولايات المتحدة استنتجت أن روسيا تدخلت في الانتخابات"، مردفا: جاهزون للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في ديمقراطيتنا.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن فرق أمريكية وروسية تبحث إمكانية عقد قمة مشتركة، وتابع: "يمكننا وروسيا العمل على معالجة التهديدات النووية الإيرانية والكورية الشمالية".

وذكر بايدن، أنه حان الوقت لخفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة.

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