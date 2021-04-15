بايدن: لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل فى الانتخابات دون عقاب

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل في الانتخابات دون عقاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وأضاف بايدن: "أبلغت بوتين بأن الولايات المتحدة استنتجت أن روسيا تدخلت في الانتخابات"، مردفا: جاهزون للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في ديمقراطيتنا.
وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن فرق أمريكية وروسية تبحث إمكانية عقد قمة مشتركة، وتابع: "يمكننا وروسيا العمل على معالجة التهديدات النووية الإيرانية والكورية الشمالية".
وذكر بايدن، أنه حان الوقت لخفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف بايدن: "أبلغت بوتين بأن الولايات المتحدة استنتجت أن روسيا تدخلت في الانتخابات"، مردفا: جاهزون للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في ديمقراطيتنا.
وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن فرق أمريكية وروسية تبحث إمكانية عقد قمة مشتركة، وتابع: "يمكننا وروسيا العمل على معالجة التهديدات النووية الإيرانية والكورية الشمالية".
وذكر بايدن، أنه حان الوقت لخفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة.
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