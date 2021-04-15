وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه في الوقت الذي أصبح فيه نفوذ الصين البحري المتزايد مصدر قلق أمني إقليمي رئيسيًا، فمن المتوقع إجراء تدريبات قوات الدفاع الذاتى البرية، بما في ذلك نقل الإمدادات الضرورية وتحسين أنظمة الاتصالات، بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين في جميع أنحاء البلاد.



وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية التي يبلغ قوامها حوالي 140 ألف فرد مثل هذه التدريبات عام 1993 بعد انتهاء الحرب الباردة.

وتحاول اليابان تعزيز قدرات قوات الدفاع الذاتي للدفاع عن الجزر النائية في مواجهة إجراءات الصين البحرية المتزايدة خاصة حول جزر سينكاكو.



وفي فبراير الماضي، أقرت الصين، التي تدعي أن الجزر غير المأهولة الخاضعة لسيطرة اليابان، قانونًا يسمح لخفر السواحل باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبية التي ترى أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني.



ومنذ ذلك الحين، تشارك اليابان مخاوفها مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن احتمال أن تصبح الصين أكثر عدوانية في بحر الصين الجنوبي والشرقي.



وقالت قوات الدفاع الذاتى البرية اليابانية يوم /الخميس/ إنها ستجرى تدريبات مشتركة مع مشاة البحرية الأمريكية والجيش الفرنسي مايو المقبل في اليابان.



ومن المقرر أن تكون هذه هى المرة الأولى التى تجري فيها قوات الدفاع الذاتي البرية والجيش الفرنسي مناورة معا في اليابان.

ووفقًا لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، تأتي الخطة في الوقت الذي تكثف فيه اليابان جهودها لتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول ذات التفكير المماثل.