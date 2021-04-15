النمسا ترحل 4 باكستانيين الى بلادهم أحدهم مدان بتهريب المخدرات

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قامت وزارة الداخلية النمساوية اليوم بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية " فرونتكس " بترحيل 4 من طالبي اللجوء إلى باكستان وتسليمهم الى السلطات فى بلادهم .

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس إن اجمالي المرحلين الذين تم تسليمهم اليوم إلى السلطات في إسلام آباد من جميع دول أوروبا 26 شخصا منهم 20 شخصا حاولوا الدخول إلى اليونان و4 فى النمسا وواحد فى كل من السويد وسويسرا.

وأشار البيان إلى أن عملية التسليم تمت وفق تدابير وقائية خاصة وكان على متن الرحلة مراقب من منظمات حقوق الإنسان وطبيب ومسعفين ومترجم فوري.

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية عام 2020 تم تعميق الشراكة الثنائية بين النمسا واليونان فى مجال ترحيل مرفوضي اللجوء وإعادتهم إلى أوطانهم.

وذكر البيان أن الأشخاص الأربعة الذين أعيدوا إلى باكستان من النمسا تم فحص ملفاتهم بدقة وتم الانتهاء الى قرار رفض قبول لجوئهم وبالتالي اضطروا إلى مغادرة الاراضي النمساوية ، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص الذين تم ترحيلهم أدين فى جريمة تهريب مخدرات.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من ضغوط وتدابير جائحة كورونا، فإن النمسا تنسق بشدة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.