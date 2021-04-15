النمسا تحصل على مليون جرعة من لقاح " فايزر" فى الربع الثاني من العام الجاري

فيينا (أ ش أ)

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده سوف تحصل على مليون جرعة من لقاح كورونا " فايزر- بيونتك " في الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يحصل على 50 مليون جرعة من نفس اللقاح قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال كورتس إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أبلغته اليوم بتفاصيل الصفقة، مؤكدة أنه سيتم توزيع اللقاحات على 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حسب نسبة السكان.

وأضاف كورتس أن هذه الصفقة الجديدة سوف تمكن من تحصين 500 ألف شخص في النمسا بشكل كامل ضد الوباء، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات المعتمدة تستخدم في النمسا.

ومن جانبه، قال فيرنر كوجلر نائب المستشار والقائم بأعمال وزير الصحة مؤقتا أن المليون جرعة ستعني "أنه يمكننا التطعيم بشكل أسرع".