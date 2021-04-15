اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 06:44 م
خالد صلاح
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الناتو يعلن دعمه للعقوبات الأمريكية على روسيا

الخميس، 15 أبريل 2021 05:49 م
الناتو يعلن دعمه للعقوبات الأمريكية على روسيا حلف الناتو
أ ش أ

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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، دعمه للعقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على روسيا، في وقت سابق اليوم؛ موضحا أن الحلفاء يتخذون إجراءات فردية وجماعية لتعزيز الأمن الجماعي للحلف. 

ووقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية تشمل 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا. ومنها اتهام ست شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.
 
وأيضا طرد عشرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن. يوجد بين الموظفين عناصر تابعة للاستخبارات الروسية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض مساء اليوم الخميس.
 
 

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عقوبات دولية

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