الكرملين: سنتعامل بالمثل حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، أن العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا لن تسهم بأى حال من الأحوال فى اجتماع قادة البلدين، مشددا على أن بلاده ستتصرف وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، فى تصريح صحفى اليوم الخميس "إن العقوبات المحتملة التى يجرى بحثها لن تساهم بأى حال من الأحوال فى عقد مثل هذا الاجتماع بين الرئيسين، وهذا أمر لا لبس فيه".

وأضاف "كان هناك اقتراحا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعقد هذه القمة وستكون الموافقة على عقدها خاضعة لقرار الرئيس بوتين".

وتابع بيسكوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على بلاده "من الواضح أنه لا يوجد دخان بدون نار، والأرجح أننا نتحدث عن تسريبات فى الصحف الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولن نعلق على أى شىء جاء في تقارير صحفية، وسننتظر إذا تم الإعلان عن أى قرارات محددة من قبل واشنطن الرسمية".

وأكد بيسكوف ان بلاده تدين فرض العقوبات لأنها غير قانونية،مشيرا إلى أن موسكو ستفعل مبدأ المعاملة بالمثل فى هذا الأمر.