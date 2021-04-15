اليوم السابع
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القبض على متشرد وراء تحطيم السيارات بشوارع الدقى

الخميس، 15 أبريل 2021 09:57 م
القبض على متشرد وراء تحطيم السيارات بشوارع الدقى قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مشرد، لاتهامه بتحطيم عدد من السيارات بشوارع الدقي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة الدقي، اتهم فيه شاب مشرد بإحداث تلفيات بسيارته خلال ركنها أمام العقار الذي يقيم به.

بإجراء التحريات توصل الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي لهوية المتهم، وتبين تورطه في تحطيم عددا من السيارات، مستغلا ركنها بالشوارع على فترات، وفي استجابة سريعة تم تحديد مكان المتهم، وتمكن الرائد عمرو مصطفى معاون مباحث القسم من القبض عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، بإشراف العقيد هاني شعراوي مفتش مباحث شمال الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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قسم الدقي

أمن الجيزة

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