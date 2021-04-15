اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تنعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد: فقدنا قامة صحفية عظيمة

الخميس، 15 أبريل 2021 02:30 م
الطائفة الإنجيلية تنعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد: فقدنا قامة صحفية عظيمة الطائفة الإنجيلية تنعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد
كتب أسامة عبد الحميد

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نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.
 
وقال رئيس الإنجيلية: "فقدنا قامة صحفية عظيمة، له بصمات ودور حقيقي ومخلص في الارتقاء بمنظومة الصحافة والإعلام المصري، وتاريخ طويل من الإخلاص في تحمل المسؤولية الوطنية". 
 
خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.
 
وكان قد توفي صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

مكرم محمد أحمد ولد فى 25/06/1935م فى المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

مكرم محمد أحمد مكرم محمد أحمد

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مقالات مكرم محمد أحمد

جنازة مكرم محمد أحمد

عزاء الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

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